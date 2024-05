Beebi igakuised arstivisiidid - miks need vajalikud on ja miks ei tohiks neid vahele jätta?

Vastab Kätlin Kauler Kivimäe perearstikeskusest: Eestis juhindutakse beebi arstivisiite plaanides kehtivast laste jälgimise juhendist. See on loodud selleks, et märgata võimalikult vara probleeme ja sekkuda olukordades, kus lapse areng või tervis vajab lisatähelepanu.