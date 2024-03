Nelja lapse ema: laste tülid röövisid mu mõistuse, kuniks sain aru, kuidas närvesöövate olukordadega end ja lapsi säästvalt toime tulla

On olnud hetki, mil olen tundnud end jõuetuna. Kui kaua sa peegeldad, valideerid, kuulad, pakud pehmust ja soojust, kui sellest hoolimata on viie minuti pärast jälle majas selline kisa, et isegi linnud ei julge enam üle maja lennata. Ma tahan väga olla rahumeelne vanem, ausalt. Aga kui üks tüli on teise otsas kinni ja näed oma silmaga, kuidas üks laps teist näpistab (enda meelest salaja), et teda provotseerida, siis on see rahumeelsus kiire kaduma.