Sünnitus 26. rasedusnädalal. „Arstid arvasid, et elus lapse sünnitamiseks on väike võimalus, aga ma keeldusin alla andmast“

Haiguse kontrollanalüüs jäi mul tegemata, sest kõige keerulisemal ajal meie elus jäin uuesti rasedaks, kõigest paar kuud pärast viimast katkemist. Just siis, kui olime otsustanud pausi teha ja võtsin vastu uue töö. Esimesel päeval uues kontoris tundsin, et ma ei jaksa järsku treppidest kõndida. Tegin testi ja oh seda paanikat, kui nägin kahte triipu. Pidin ju pausi pidama ja taastuma nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Kartsin, et kõik läheb nagu varasemate rasedustega.

Ometi oli see esimene mu neljast rasedusest, mis jõudis kaugemale 12. nädalast. Minus tekkis lootus, et seekord läheb meil hästi, sest haigust hoidsin kontrolli all igapäevaste süstidega. Siiski, kui julgesin juba esimestele tuttavatele rääkida, et beebit ootame, avanes 21. rasedusnädalal mu emakakael.

Tualetis märkasin, et mul on taas alanud määrimine, mis oli täpselt samasugune nagu eelmiste raseduste katkemiste algul. Meeletu kiirusega läksin Ida-Tallinna keskhaiglasse. Ma ei unusta kunagi arsti kortsus kulmu, kui ta ütles, et emakakael on avanenud ning tuleb otsustada, mida edasi teha.