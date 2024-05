„Isa teatas, et ema kolis kodust välja ja edaspidi hakkan emaga elama nädalavahetuseti. Mõned kuud hiljem astus tuppa isa uus kaaslane“

Mul on varasest lapsepõlvest mälestusi vähe, aga üks mälupilt kerkib siiski silme ette kohe. Olin viie­aastane, just sõbraga õuest mängimast tulnud. Isa istus elutoa diivanil ja kutsus mind enda kõrvale. Ta teatas, et ema kolis kodust välja ja edaspidi hakkan emaga elama nädalavahetuseti. Sellele järgnevad mälupildid, kuidas istun mõned kuud hiljem samal diivanil ja tuppa astub isa uus kaaslane, kellest sai pikaks ajaks mulle justkui teine ema.