Uus armastus. Millal teda lapsele tutvustada?

Keegi ei loo peret mõttega, et see kunagi puruneb, ja siin loos me purunemiste põhjusi ei lahka. Küll toob uute kaaslaste tutvustamine lastele kaasa tundmatuid olukordi, tundeid ja muresid, mida uurime. Mina olin vanemate lahkumineku ajal piisavalt väike, et mitte mõista, millist käitumist nad minult oma uute kaaslastega seoses ootavad. Samas polnud ma nii pisike, et mul oma arvamust polnuks.