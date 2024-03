Kristina Kallas: peaksime koolipäeva algust muutma hilisemaks

Pearaadios une ja puhkamise teemadel ministriga vestelnud Peahea noortenõustaja Anna Leena Koržets tõi välja, et noorte uneprobleemid on tingitud ülemõtlemisest.

„Nõustajatöös näen, et üks levinud probleem noortel on õhtune ülemõtlemine. Magama jäämise eel hakatakse mõtlema halbadest asjadest, mis on juhtunud või võivad juhtuda. Sellisel juhul soovitaksin kirjutada muremõtted üles ning kui need on peast väljas, siis võib olla ka lihtsam uinuda,“ rääkis Anna Leena Koržets.