Segasummasuvila seitsme lapsega kuu sõidus ja kaks kuud Hispaanias. „Meie hirmud said tõeks juba reisi esimesel päeval“

Meie perre kuuluvad ema Anni ja isa Tarvo ning seitse last: Alissa (12), Jonatan (11), Jonas (6), Robin Lukas (5), Larsen (4), Anna Lovisa (2) ja Lasse Rasmussen (9 kuud). Olime pea sama kambaga käinud varem autoreisil Taanis. Kogemus näitas, et jah, lennukiga saab kiiremini, aga autoga on vahvam. Nii julgesime mullu­sügisesele reisile ka oma hiiglasliku Newfoundlandi koera kaasa võtta.