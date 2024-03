KRISTIINA BLOGI | „Elu väikelastega on näidanud, millisteks eneseohverdusteks ja füüsilisteks ebamugavusteks ma nende nimel valmis olen“

Usun, et kõik, kes on saanud lapsed, jagavad oma elu mõtteliselt kaheks – esimesel pool aeg, mil järeltulijaid veel polnud ning oldi n-ö ise oma elu peremees, ja teisel pool periood, kus ollakse lapsevanem. Tunnen üksikuid inimesi, kes väidavad, et lapsed pole nende elu eriti muutnud. Siiski arvan ja tunnen enda kogemuse pealt, et muutused toimuvad küll. Ja need võivad olla vägagi dramaatilised.