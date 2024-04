Lolala laulude looja Arian: ärge kartke lastega mängida ja laulda – see loob väga erilise kontakti ja lähendab emotsionaalselt

Mis on sinu lemmikasi isaks oleku juures?

Ikka see, et saab lastega koos olla ja mängida. Nendega rääkida, neid kuulata. Panna tähele, kuidas nemad mind kuulavad.

Aga kõige tüütum?

Kui olen kolm tundi jännanud ta magama meelitamisega, saab kannatlikkus otsa.

Laste õhtune magamapanek. Arvasin, et see agooniaperiood saab ükskord läbi, aga meie vanem tütar on neljane ja mure kestab. Täpsemalt: vanema tütre saab juba ilusti magama, kuid nüüd teeb noorem tramburaid: muudkui seletab ja seletab õhtuti. Vahel on päris väsitav. Kui olen kolm tundi jännanud ta magama meelitamisega, saab kannatlikkus otsa. Mõnikord saan vihaseks ka, kuigi ei tohiks.

Teiseks on tüütu söömine. Nad ju ei söö seda, mida kokkame! Erinevad menüüd peavad olema nii kodus kui väljas. Kui kuhugi läheme, siis lapsed söövad liha­palle ja friikartuleid, ema-isa haukavad paremaid palu.

Mis on suurim aps, mille oled isana teinud?

Ma ei arva, et oleksin midagi väga valesti teinud, aga samas ei arva ma ka, et olen maailma parim isa. Ja samas tean, et tütardele ma OLEN maailma parim. Kõik lapsed vaatavad oma vanemaid nagu jumalaid. Nemad ei näe oma ema ja isa vigu vigadena.

Millise oskuse oled sa omandanud pärast isaks saamist?

Kannatlikkus. Süütenöör oli algul ikka väga lühike, nüüd on pikem. Teine asi on lapsemeelsus ja mängulisus. See on tulnud läbi muusika, mida koos teeme. Me Annaga oleme nagu suured lapsed. Olen õppinud väärtustama koos laulmise ja mängimise aega. Maailmas pole tähtsad asjad, vaid just koos mängimine ja emotsioonid, mis sellest tulevad.

Mis on see, millest arvasid, et isana kunagi ei tee, aga nüüd ikkagi teed?

Koos lastega kontsertidel laval laulmine ja tantsimine. Ma ei oodanud, et 45aastasena sellist asja nautima hakkan. Aga mulle lihtsalt meeldib lastega koos jännata ja kogu moos.

Kui sa peaksid oma nelja-­aastasele tütrele selgitama, mis on elu mõte, siis mida sa talle ütleksid?

Elu mõte on tunda argipäevast rõõmu.

Kui panen selga mõne kobedama särgi, teatab tütar: „Issi, sa näed hea välja!“

Aga mis on armastus?

Kontakt ja kohalolek. Kuulamine ja kuulmine.

Mida sa igatsed ajast, kui sa veel ei olnud isa?