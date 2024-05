Lolala laulude looja Arian: lapsed ei näe vanemate vigu vigadena. Oma tütarde jaoks olen ma parim isa

Mis on sinu lemmikasi isaks oleku juures?

Ikka see, et saab lastega koos olla ja mängida. Nendega rääkida, neid kuulata. Panna tähele, kuidas nemad mind kuulavad.

Aga kõige tüütum?

Laste õhtune magamapanek. Arvasin, et see agooniaperiood saab ükskord läbi, aga meie vanem tütar on neljane ja mure kestab. Täpsemalt