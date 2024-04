Liina Randpere: teised vanemad hoiaks peast kinni, vaadates meie kasvatust. Ma pole kopterema, kes pidevalt muretseb ja lapsi riidesse pakib

Kuigi treener, ettevõtja ja õhtujuht Liina Randpere tunnistab, et tal on emana olnud väga keerulisi perioode, pole ta teinud neist nii suurt numbrit, et toanurka istuma jääda. „Kui soovid, et miski muutuks, pead ka ise midagi muutma!“ teab ta omast käest.