Appi, mu laps varastab! „Raha läheb pidevalt kaotsi. Tunnen end juba süüdi, et alati esimese asjana last süüdistama pean...“

Ühel pärastlõunal tekkis mul teiste emadega arutelu: kes, kas ja mida lapsena varastanud on. Suureks üllatuseks selgus, et kõik jutuajamises osalenud naised, kes on praegu viisakad töö- ja pereinimesed, on lapse või teismelisena midagi näpanud. Olgu selleks komm külapoest, mõned eurod vanemate taskust või midagi muud. Vajadust selleks polnud kellelgi. Jõudsime ühisele arusaamale, et ilmselt oli tegu uudishimu, kambavaimu ja piiride kompamisega. Ent olles nüüd ise emad, on meil vaja kombata ka teisi piire: kuidas käituda, kui enda laps selliseid asju teeb?