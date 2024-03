Ei mingeid tabusid! 5 põhjust, miks sind pärast sünnitust kõhukinnisus kimbutab

Kõhukinnisuseks peetakse roojamist sagedusega vähem kui kolm korda nädalas. Su soolestik armastab rutiini, regulaarsust ja vähest stressi. Ja kuigi beebi saamine on imeline, ei kaasne sellega ühtki eelmainitud asjadest. Unegraafik muutub kaootiliseks, toitumine niisamuti, hormoonid märatsevad igas ilmakaares ja hoolimata sellest, kas sünnitasid vaginaalselt või keisrilõikega, vajab su keha siiski pikka taastumisperioodi. Seega pole ime, et see kõik mõjutab kogu su keha ja ka seda, kui tihti sa tualetis käid.