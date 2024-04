KUULA | Bioloog ja toitumisnõustaja selgitavad, milliseid toitaineid ning mineraale meie keha vajab

Emade suust võib tihti kuulda, et nad on väsinud. Sellel võib olla palju põhjuseid, mis on seotud näiteks vähese une ja ülekoormusega, kuid üks põhjus, miks piisavalt jaksu ei ole, võib olla ka vajalike vitamiinide ja mineraalide puudus. Kuidas saame tervisliku eluviisi ja õigete toidulisandite abil tervist turgutada, räägivad bioloog ning Pharma Nordi Baltikumi ja Soome maajuht Mirjam Prints ning toitumis- ja terviseterapeut ning Pharma Nordi koolitaja Triin Terasmaa.