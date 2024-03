„Mõistsin, et mu lapsel on lisaks Aspergeri sündroomile ka ATH. Tundus, et abi polegi olemas“

Olin hulluks minemas ja kartsin, et laps ei lõpeta klassi ära. Ühel hetkel sain teada, et koolil on kohustus tagada õpilasele tema individuaalsetest võimetest lähtuv jõukohane õpe ja areng. Vajadusel pakkuda tugiõpetajat, üks-ühele õpet või näiteks väikeklassi. Nüüdsest on lapsel koolis tõhustatud tugi – tal on juba mitu aastat oma kindel tugiõpetaja (kes saab lapsega ka õnneks suurepäraselt läbi), kellega tal on kindlad tunnid, kus nad saavad koos mingeid asju järele teha, ta suunab last, tuletab mingeid asju meelde jne.