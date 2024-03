„Mu sünnitustegevus läks nii kiireks, et valikut polnud – mu abikaasa pidi sünnituse elutoas vastu võtma“

Kolm aastat tagasi sünnitasin kogemata elutoa diivani ees oma mehe käte vahele. See on küll vahva ja õnneliku lõpuga lugu, kuid olgu öeldud, et järgmise lapsega suundusime taas õigeaegselt haiglasse ja assisteerimata kodusünnitust ma kindlasti ei propageeri.