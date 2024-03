Kas laps peab lasteaias lõunaund magama? „Pidin lapse lasteaiast koju jätma, sest teda sunniti seal magama. See muutis ta õhtuti hüsteeriliseks“

Kuigi tervisekaitsenõuded näevad ette, et üle kolmeaastastele lastele peab olema tagatud võimalus lõunaunest loobuda, siis lapsevanematega suheldes selgub, et tegelikult see päris nii ei ole. Jah, paljudes lasteaedades lubatakse lapsel mitte magada, aga alternatiiviks ei pakuta rahulikke tegevusi ja laps on sunnitud mitu tundi pikutama. Rahulikke tegevusi magamise ajaks pakutakse pigem vähestes lasteaedades.