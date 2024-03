Kas limonaadimaks on tõhus vahend laste ülekaalulisusega võitlemiseks? Spetsialistid: see pole imevits, aga on lahenduse osa

25 aastat perearstina töötanud dr Eero Merilind teeb igal aastal enne kooliminekut tulevastele esimese klassi lastele tervisekontrolle ja tunnistab, et ümaramate laste osakaal on tõesti ajaga tõusnud. „Miks see nii on? Sageli toitumisharjumused, liikumisharjumused, vanemate eeskuju. Kui üks vanem on ümaram, siis kipuvad ka lapsed olema natuke ümaramad, sageli saab selliseid seoseid tuua.“