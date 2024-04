Olime elukaaslase Maciga neli aastat koos olnud, kui tundsime, et oleme valmis last saama. Tahaksin rõhutada, et see oli meie mõlema ühine soov. Samal ajal ei pannud me endale ka mingeid kindlaid eesmärke ega pingeid. Kui juhtub, siis juhtub, meie ootame väga!