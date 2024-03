Emadest sõbrannade leidmine pole kohustus, aga see pakub suurt tuge. „Oli asendamatu, et sain oma ebakindlusi ja rõõme viivitamatult jagada“

Mida lähemale jõudis aeg, mis oli minu peas loodud ootuste kohaselt lapsesaamiseks õige, seda selgemaks sai seegi, et eelistan seda teha siis, kui selleks on valmis ka mu lähimad sõbrannad. Kuidagi läkski nii, et mõnekuuste vahedega sai mitu meist esimese lapse.