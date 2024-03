Sokisahtel: 14 aastat sokimaastikul – lõbusaid fakte ja tooteuuendusi!

Selle nädala kõige põnevam toode on hoopis uuenduslikud sukkpüksid . Need jätavad mulje, et on õhukesed ja pidulikud, aga tegelikult on 60 DEN – väga vastupidavad ning varakevadise ilmaga soojad ja mugavad! Milles see võlutrikk seisneb? Need sukkpüksid on eriliselt kootud – nõnda, et sisemine pool on beeži tooni ja väljast musta värvi. Jalas näevad need välja, nagu sa oleks valinud peened 20 DEN sukkpüksid.