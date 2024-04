Kuidas jagada kaasomandit ehk korterit, mille endise elukaaslasega kahasse ostsime?

„Läksime mõni kuu tagasi elukaaslasega lahku. Leppisime kokku, et esialgu jään lastega meie ühisesse koju elama ja siis jooksvalt vaatame, mis meie korterist saab. Oleme praeguses kodus elanud mitu aastat ja ostetud sai see nii, et oleme mõlemad võrdsed kaasomanikud. Pangalaen on samuti ühine, laenulepingu järgi oleme kaastaotlejad. Nüüd teatas endine elukaaslane, et ta tahab uue kodu soetada, kuid selleks tuleb ära jagada meie kaasomandis olev korter. Tema näeb jagamist nii, et müüme korteri maha, maksame pangalaenu ära ja ülejäänud raha jagame omavahel võrdsetes osades.