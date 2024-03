VAATA | Ecosh TV: kuidas välja tulla igapäevasest väsimusest ja taastada elujõud?

Kevad toob endaga kaasa mitmeid muutuseid – päikesepaiste on sagedasem, päevad pikenevad ja loodus hakkab uuesti ärkama. Samal ajal võib see periood olla kehale väljakutsuv, kuna talvise pimeduse ja külma järel vajab meie keha uut energiat ning toetust.

Kuidas elada nii, et sul on piisavalt elujõudu ja tegutsemistahet?

Kui tunned, et oled läbipõlemise äärel, lihtsalt väsinud või ei leia motivatsiooni, on see saade just sulle loodud.

Püsiv heaolutunne tekib tervislikest harjumustest ja igaühes meist on see vägi ning jõud olemas, et enda eest hoolt kanda. Kõik see, millega oma vajadusi rahuldame, on pidevas muutumises ja nõuab meie tähelepanu. Vanad tõed ei ole tänapäevases kiirelt muutuvas keskkonnas enam toimivad ja vajavad meie korrektuure.