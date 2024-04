Eva Kolditsa kolumn | Kõige kõledamad olid olukorrad, mil vanemad õed omavahel kokku hoidsid ja mind nende jaoks ei eksisteerinud

Lõpuks tuleb nutu seest: „Ma kartsin, et nad tahavad ainult omavahel mängida!“ Ja tean, et see ongi päris põhjus! Hirm, et just sind jäetakse mängust välja. Meelde tulevad hetked oma lapsepõlvest. Ilmuvad pildid kolmest õest, kes midagi toimetavad või ehitavad. Arutlusi ei mäleta. Enamikul piltidest asetsevad tegelased kas ühe paari ja ühe üksiku või kolme üksikuna. Pidev