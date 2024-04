Kas järgmisest aastast keelatakse kell 8 algavad tunnid ära? Haridusminister: „noored magavad liiga vähe ja see on võtmas pandeemia mõõtu“

Paljud õpetajadki toetavad koolipäeva hilisemat algust. Värska gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Helena Elgindy tõdeb, et on õpetajana näinud, kuidas esimeses tunnis vajub lastel pea lauale. Tema toetab ta hilisemat tundide algust. „Ka mina ise tajun, et mida hiljem alustada, seda värskem ja paremini ettevalmistunud õpetaja ma olen, sest mul on olnud veidi rohkem aega end päevaks häälestada.“