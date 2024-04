Kas kool peab tõesti kell 8 algama?

Millal asjad muutuvad?

Pere ja Kodu küsis ministeeriumidest, kuidas nemad edasist tee­konda näevad. Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Annemari Linno tõdes, et õpi­tulemused on tõesti paremad, kui lapsed on puhanumad. „Meie ministeeriumi ettepanek on, et üldhariduslikes koolides võiks õppetunnid alata kell üheksa, kui just kooli hoolekogu ei otsusta teisiti. Rahvatervishoiu seadus ja määrused, mis on selle teemaga seotud, on kavandatud jõustuma 2025. aasta juulis. Praegu on meil kooskõlastamise ringid haridus- ja teadusministeeriumi, terviseameti, kultuuriministeeriumi ning hiljem kohalike omavalitsuste liitudega. On oluline, et kõigil osalistel oleks võimalus määruse kohta sõna sekka öelda.“