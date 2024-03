„Veel viieaastasena ei osanud mu laps rääkida. Ta häälitses kinnise suuga ja tema juttu polnud võimalik mõista.“ Mis on kõneapraksia ja kuidas last aidata?

Nüüd saab ema rõõmustada, sest Hansu kõne on järsku positiivses suunas arenenud.

Kui poiss sai viieaastaseks ja ta kõne oli võõrastele ikka arusaamatu, muutus ema väga murelikuks. Ta kuulis, et ka Tallinna õppenõustamiskeskuses tegeldakse kõneprobleemidega, ja pöördus sinna. Sealselt logopeedilt sai ta lõpuks selgust: lapsel on arenguline kõneapraksia ja vaja on järjepidevat logopeedilist abi. Kindlasti oleks Hans vajanud ka tasandusrühma lasteaias, kuid selle leidmiseks oli juba hilja.