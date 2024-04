Milline on sinu palgasoov?

Avalikud palgad on osa heast töökultuurist. On mõistlik oodata, et tööandja lisab töökuulutusele kui mitte täpse palganumbri, siis vähemalt palgavahemiku. Õnneks paljud suured ja progressiivsed ettevõtted seda Eestis ka teevad, ent väiksemad mitte alati. Palgaga salatsemine tekitab paraku ebamõistlikku ajakulu nii värbajatele kui ka tööotsijatele. Võib ju pärast mitut vooru tulla välja, et ootused on täiesti erinevad. Paari aasta jooksul saab meil kohustuslikuks palkade avalikustamine töökuulutustes. Seni tuleb ise head eeltööd teha, et end töövestlusel mitte liialt odavalt müüa.