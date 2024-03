„Pärast kahte last tundsin, et sellega piirdume ja saan taas endale elama hakata. Suureks üllatuseks jäin rasedaks... kaksikutega!“

Kui Karin kaks aastat tagasi rasedustesti tegi, ei osanud ta oodatagi, et see võiks olla positiivne. Nüüdseks üheksa-aastase Kareli ja nelja-aastase Simona ema tundis, et neil on abikaasa Siimuga „komplekt“ koos, ja veel ühele lapsele ei mõelnud kumbki. „Olime umbes pool aastat varem ka uude koju kolinud ja me ei hoidnud isegi ühtki beebiasja alles,“ meenutab naine.