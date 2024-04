Eelkoolidesse registreerimine on täies hoos! Mis eelkoolid Tallinnas on, palju maksavad ja kaua kestavad?

Kuigi meie lasteaedades pakutav algõpetus on kõrgel tasemel ning eelkool on vabatahtlik, käib enamik lapsi viimasel koolieelsel aastal siiski ka eelkoolis. Arvatakse, et see annab lapsele kooliks parema stardipositsiooni ning aitab uute nõudmistega paremini kohaneda.