Peatoimetaja veerg | Vanemlus toob kaasa selle, et kõike tuleb planeerida mitu kuud ette

Nüüd jõudsime aprilli ja kui tundus, et lõpuks võime hakata tänases elama ning kena kevadet nautima, siis oh ei – avanesid eelkoolide ja suvelaagrite registreerimised! Nagu ikka, mitu kuud ette. Kes hiljaks jääb, see ilma jääb!

Lapsevanematelt küsitakse sageli, mis elumuutused neid pärast vanemaks saamist kõige ootamatumalt tabasid. Minu arvates on üks suuremaid muutusi just see tulevikus elamine ja pidev ette planeerimine, eriti kui lapsi on peres mitu. Ma ei mäleta, et enne laste sündi oleksin pidanud pidevalt kalendris hoidma märkeid selle kohta, et kui ma end just sel päeval ja kellaajal kuhugi kirja ei pane, siis järgmisel hetkel on rong läinud ning tuleval suvel-sügisel-talvel-kevadel jään millestki ilma. Lapsevanematel tiksub aga see pomm pidevalt kuklas – ega ma midagi tähtsat unustanud ole? Ega ma lapsi oma hajameelsuse tõttu millestki olulisest ilma jäta?