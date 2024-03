Kevadine aardejaht. Meelita lapsed pikal nädalavahetusel õue!

2) Kevadlilleõis . Sinililled, lumi- ja märtsikellukesed on uudishimust pea juba välja pistnud ning üsna peagi on jõuab järg ka kollaste ülaste, metstulpide, paiselehtede, lõokannuste ja nurmenukkudeni. Korja metsast nii mitu õit, kui leiad – mida rohkem, seda uhkem! Mängu lõpus uuri emalt-isalt või internetist järgi, millised varakevadised õied tee peale jäid.

4) Puuseen . Eesti kasvavaid puuseeni liigitatakse kahte rühma: torikseened, mida leiab üle 200 ja koorikseened, mida on hinnanguliselt 350 liiki. Puuseentel on ka väga vahvad eestikeelsed nimed, muuhulgas kasvab Eesti metsades soomustorik, vääveltorik, külmaseen, kasekäsn ja tammekakk. Kas teadsid, et mõni puuseen, näiteks haavataelik, võib elada lausa 80 aastaseks?



5) Käbi... ei kuku kännust kaugele, ehk käbisid leiad üldjuhul kuuse või männi ümbrusest. Käbi korjates märkad kindlasti, et kuusepuu käbid on pikad ja piklikud, männi omad aga armsalt ümmargused. Praegusel aastaajal leiab metsast ka kobaras kasvavaid lepakäbisid, mis näevad välja justkui käbid, aga seda tegelikult ei ole – seda põhjusel, et taimeteaduse seisukohalt kasvavad käbid vaid okaspuudel, lepp seevastu on lehtpuu.