Positiivsus aitab elus edasi! Kuus soovitust, et su lapsest kasvaks inimene, kes suudab igast olukorrast üle olla

Elus edasi jõudmiseks on üheks võtmesõnaks positiivsus. Et olla edukas, peab inimesel olema ka positiivne mõttemaailm. Kui laps on enesekindel ja suudab asju näha rõõmsates toonides, suudab ta saavutada kõike. Ja vanematena on palju, mida saame selle heaks teha.