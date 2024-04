Sajad lapsevanemad eksivad lihtsate reeglite vastu. Kui tahad last ootamatute koduste mürgistusjuhtumite eest kaitsta, jälgi neid nõuandeid

Igal aastal pöördub mürgistusinfotelefonile 16662 murelikke lapsevanemaid, kelle lapsed on kokku puutunud erinevate kemikaalidega. Ligikaudu pooled mürgistusinfoliini nõustamised on seotud väikelastega, kes on kätte saanud pesukapslid või mõne muu ohtliku kemikaali. Neid ohtlikke olukordi on võimalik vältida lihtsate, aga oluliste soovitustega, ütleb Terviseameti Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.