Kas saada veel üks laps?

Emaks saamine oli mu unistus üsna varasest east saati. Nooremana olin kindel, et soovin kaht üsna suure vanusevahega last ja et lapsed oleksid 30. eluaastaks käes. Teekond esimese lapseni osutus aga keerulisemaks, kui arvata oskasin. Edasi olen suurema osa ajast olnud veendunud, et soovin vaid üht last.