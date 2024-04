Soovitused, kuidas valida oma lapsele esimene nutitelefon

Samsung Galaxy A-seeria telefonid on lihtsad, ent kena väljanägemisega. Galaxy uued A-seeria mudelid on metalse raami ja lihtsa disainiga, mille elegantne tagumine klaas ka vingelt peegeldab, kujundades minimalistliku üldmulje. A-seeria telefone on saadaval neljas värvitoonis: vinge jääsinine, vinge lilla, vinge sidrunikollane ja vinge tumesinine.

Vinged fotod

Nutitelefoni valiku üks suuremaid ja olulisemaid kriteeriume on kaamera ning seda ka lastel. Nii saab jäädvustada kvaliteetselt nii loodust, loomi kui ka igapäevaelu. Galaxy A-seeria on varustatud nelja kaameraga erinevateks eluhetkedeks ja olukordadeks.

50 MP kõrge eraldusvõimega lainurkkaamera abil jäädvustad teravad ja detailsed pildid, et kõik pisiasjad ja säravad värvitoonid peale jääks. 32 MP selfikaameraga teed endast kvaliteetsed pildid, aga saad valida, kas pilt on soojades või loomulikes värvitoonides. Portreerežiim muudab pildid paremaks, sest sätib fookust ja hägustab tausta. Lisaks on A-seerial ka ööfotograafia võimalus, mis tähendab, et kaamera haarab rohkem valgust ning ka hämaras pildistades on fotod eredad, teravad, täpsete värvide ja vähese müraga.

Võimas protsessor ja mängimine

Pole vist saladus, et lastele meeldib nutitelefoniga mängida. Tänu oma võimsale protsessorile ja 6,6-tollisele suurele ekraanile saavad lapsed nautida sujuvat mängukogemust ning avastada laia valikut harivaid ja meelelahutuslikke mänge. Vanemad võivad rakendusepoodidest hõlpsasti alla laadida lapsele sobivaid mänge, mis mitte ainult ei paku lõbu, vaid aitavad arendada ka lapse teadmisi ja oskusi.

Vastupidav ja ilmakindel

Vahel võib ikka juhtuda, et telefon kukub maha või ununeb kuhugi ning seda juhtub paljuski just lastega. Seetõttu oleks hea valida telefon, mis on tolmu- ja veekindel. Selliselt saad rahus veendunud olla, et sinu lapse telefon on töökorras ka kõige kehvemate ilmastikutingimuste korral.