„Laps kartis kakada ja hoidis häda kinni. Ta istus tunde potil, samal ajal karjus ja peksis jalgadega. Tuli välja, et ta oli aastaid valudes“

Kuigi kakal käimine võib tunduda ühe kõige normaalsema tegevusena, siis on väga palju lapsi, kelle jaoks on potile minek hirmutav. Ka Meliva perearst dr Julia Järveküla tõdeb, et kõhukinnisus on väikelaste seas väga sage probleem. Seda kinnitavad mitmed vanemad, kellega vestleme. „Mul polnud võimalik oma kolme aastase pojaga kuskil käia, sest tal olid pidevalt aluspüksid kakased,“ meenutab üks ema.