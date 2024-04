Õpetaja: telefonid on laste üle võimust võtnud. End telefoniga lõbustama harjunud laps jääb ilma selleta jänni ja tunneb igavust

Ma julgen arvata, et tänapäeval käib pea igas lastega kodus pidev ekraaniaja piiramise võitlus. Õnneks räägitakse nutiseadmete kahjulikust mõjust laste arengule üha enam ja vanemad on hakanud mõistma piirangute vajalikkust. Mõistmine ei taga aga eri põhjustel alati edu, olgu siis tegemist sellega, et kooliealised lapsed püüavad meid murda väidetega sellest, et teistel lastel lubatakse piiramatult ekraani taga olla, või siis asjaoluga, et vanemad peavad lastele asendustegevusi otsima hakkama.