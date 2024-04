Psühholoog: mida lootusetum olukord tundub, seda äärmuslikumaks võib muutuda vahend, kuidas laps oma probleemile tähelepanu juhib

Claritas Vaimse Tervise Keskuse psühholoog Ted Edward Õunap nendib, et tänapäeva infoühiskonnas on info vägivaldsete sündmuste kohta vaid näpuvajutuse kaugusel. Olgu see internetis, sotsiaalmeedias, TikTokis või kasvõi arvutimängudes. Ta usub, et lapsevanemana on oluline lapsele selgitada, mida need uudised tähendavad ja ka seda, et kodus rasketest ja keerulistest teemadest rääkimine aitab lapsel läbi kogemuse õppida enda emotsioonide reguleerimist ja info adekvaatset analüüsimist.