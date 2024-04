Lasteallergoloog: ekslikult arvatakse, et lastel õietolmuallergiat ei esine. Kuidas teha vahet, kas lapsel on lihtsalt nohu või allergia?

Kevadised õitsejad ja seetõttu allergeenid on lepp, paju, sarapuu ja kask. Lepa ja paju õietolmu võib leiduda õhus juba veebruari lõpus, ehkki enamasti õitsevad need märtsis või aprillis. Samal ajal õitseb ka sarapuu. Kuigi kask õitseb tavaliselt aprillis-mais, võib kase õietolmu olla õhus märtsist kuni juunini. Palju harvemini on probleemiks tamme, papli, saare, vahtra ja jalaka õietolm. Mai lõpus võib haigusnähte esile kutsuda võilille õitsemine.