Audentese rahvusvahelisest koolist õpetaja pilgu läbi

Õpetlik keskkond, kus kultuurid kohtuvad

Kuna me elame paljukultuurilises maailmas ja oleme osa väga mitmekesisest Euroopa kogukonnast, peab Matthew kõige olulisemaks oskust märgata, kuidas need erinevused meie elu rikastavad ja vaatenurki avardavad. Ta kinnitab, et kõike seda IB programm ja Audentese rahvusvaheline kool just õpetavadki.

Ka Leonardo peab Audentese rahvusvahelise kooli eeliseks asjaolu, et siin kohtuvad erinevad inimesed, kultuurid ja taustad. IB õpe arendab tema sõnul õpilase empaatiavõimet, õpetab mõistma ja austama erinevaid seisukohti ning saavutama edu maailmas, kus kõik on üha enam omavahel seotud.

Nõudlik haridusprogramm, mis avardab tulevikuvõimalusi

Kõik kuus arutelus osalenud õpetajat nõustuvad, et IB õppekava on mitmekesine ja kasulik. Wasma sõnul on see üks kõige elulähedasemaid, praktilisemaid ja asjakohasemaid õppeprogramme. Siin on oluline, kuidas ja miks õpitakse. See on peaaegu sama tähtis kui see, mida õpitakse. Lisaks edendab IB õpe niisuguseid 21. sajandi oskusi nagu kriitiline mõtlemine, meediapädevus, kommunikatsioon ja uurimine.

Õpetajad on veendunud, et Audentese rahvusvaheline kool tuleb õpilasele kasuks ka pikemas perspektiivis. Leonardo juhib tähelepanu näiteks sellele, et rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava võimaldab õpilastel suhelda ja kogemusi vahetada ka üleilmsesse IB kogukonda kuuluvate eakaaslaste ning õpetajatega. Christopheri väitel tagab suurt pingutamist nõudev IB õpe noortele piisava ettevalmistuse ülikooliks. Matthew on ühtlasi seisukohal, et need sidemed ja sõprussuhted, mis luuakse väljakutseid pakkuva kollektiivse kogemuse ajal, püsivad kindlalt.

Juba IB õppe kestel, eriti viimasel kursusel, peavad õpilased nõudliku programmi tõttu toime tulema teatud pingega ja tegema palju individuaalset tööd. Thomase arvates õpivad nad tänu sellele raskustega hakkama saama, mis on abiks ka tulevases karjääris.