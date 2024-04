Millised õuepüksid peavad vett ja pori? Testisime 10 erinevat firmat ja selgitasime välja

Kümme last said endale jalga ühesugused helehallid, kuivad ja puhtad dressipüksid, mille peale andsime igale põnnile erineva brändi kevad/sügis püksid.

Edasi saatsime lapsed lompidesse ja mutta lustima, et nad saaksid ellu viia kõik need pöörased unistused, mille peale emal-isal tavaolukorras süda ehk mõne löögi vahele jätkas.

Pärast mudast ja märga mürgeldamist võtsime lastel ükshaaval õuepüksid jalast, et näha, mis seisus on nende all olevad dressipüksid. Kas mõned püksid tulid katsest ka täitsa puhtalt välja? Etteruttavalt ütleme, et tuli küll! Vaata kogu katsetust ning tulemusi lõbusast videost!