Kaotasin oma kõhus kasvanud tütre. „Mu pilt lõi kõikuma, kui arst looteanatoomia ultrahelis teatas mis saaks, kui ma sünnitaksin“

Teine katse last saada lõppes samuti kurvalt. Kui Mari-Liis läks end rasedusega 6. nädalal arvele võtma, ütles arst ultraheli põhjal, et südametööd pole näha. Ta kutsus naise nädala pärast tagasi, kuid südametööd polnud ka siis.

Järgmine rasedus kulges kenasti ja nad said armsa poja Mathias Aroni vanemaiks. Paar teadis, et tahaks teist last väikese vahega, ja peagi asusid nad uusi triipe püüdma.