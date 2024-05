Pidin oma kõhus kasvanud tütre kaotama

Teine katse last saada lõppes samuti kurvalt. Kui Mari-Liis läks end rasedusega 6. nädalal arvele võtma, ütles arst ultraheli põhjal, et südametööd pole näha. Ta kutsus naise nädala pärast tagasi, kuid südametööd polnud ka siis. Selgus, et rasedus oli väga varases järgus katkenud. „Mäletan, et olin sel korral teadlikum ja sellist šokki ei järgnenud. Küll valdas mind hirm, et äkki me ei saagi mehega omavahel lapsi,“ meenutab naine. Paarile tehti geenitest, et tuvastada, kas neil pole selleks mingit takistust. Õnneks olid testitulemused korras.