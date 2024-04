Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite katsed nurjas tehniline tõrge. Mis saab edasi?

Edasises vastuvõtus lähtume sellest, et kõigil oleks võrdsed võimalused

Haridus- ja Teadusministeeriumi riigikoolide pidamise valdkonna juht Raivo Trummal kommenteeris tõrget: „Tehnilise probleemi tekitas olukord, et EIS süsteem ei pidanud vastu katsete sees mitme testi samaaegsele läbiviimisele ning selle tõttu tekkis süsteemis ülekoormus. Hommikuse testi ajal oli probleeme vastuste salvestumisega. Tehniline tugi asus probleemide ilmnemisel kohe lahendamisega tegelema. Vabandame, et tehnilised viperused tekitasid niigi pingelises olukorras õppijatele muret. Täname koolijuhte, õpetajaid ja IT töötajaid, kes kohe lahendusi leidma asusid ning kinnitame, et ühelgi õpilasel sisseastumisprotsess seetõttu pooleli ei jää.“

Koolijuhtide sõnul on prioriteediks õpilased ning edasises vastuvõtus lähtutakse sellest, et kõigil oleks võrdsed võimalused, hoolimata sellest, kas nende test sujus või tõrked seda takistasid. „Mõistame, et test ja sisseastumine tervikuna on õpilaste ja perede jaoks stressi tekitav ja ülioluline teema. Saame aru ka õigustatud segadusest, mida kogevad need, kelle sooritust tõrked ei mõjutanud. Tunneme tekkinud ebamugavuse pärast kahetsust ning täname kõiki õpilasi ja testide korraldajaid pingutuse ning rahulikuks jäämise eest. Loodame, et ebaõnnestumisest tehakse järeldused, olukorda analüüsitakse põhjalikult ja kogemust kasutatakse Eksamite Infosüsteemi edasiseks arenduseks.“

Varem pole tõrkeid esinenud