E-spordifestival PIXO Fest välimääraja - kas tunned end ära?

ALGAJA - NEWB(IE): Iga mäng on sellele mängurile uus seiklus, ning tihti on ta unustanud ka kõik teadmised oma eelmisest tuhandest mängukorrast, seega leiab end sageli täielikult eksinuna ja segaduses. Mõni üksik on isegi õppimisvõimeline, kuid üsna kindlalt suudab end selle käigus juhuslikult õhku lasta.

NUPUVAJUTAJA - BUTTON-MASHER: See mängur taob kõiki nuppe samaaegselt, ise ootab imelist tulemust ning on hämmingus, et seda ei tule. Lihtne vastane kaklusmängudes ja MOBA-des, väljaarvataud, kui mängib seda ühte tegelast, kes õnne läbi töötab nii ka.

VIHASTAJA - RAGE MONSTER: Tema emotsioonid on sama malbed kui raputatud Coca-Colasse pistetud Mentos. Õrna hingega hiirtel ja klaviatuuridel pole tõenäoliselt selle kolli eest pääsu, aga kallim vara tasub Kensingtoni lukuga kohapeale fikseerida.

RETROMÄNGUR - RETRO-GAMER: Tal on eriline side klassikaliste mängudega ning naudib vanu videomänge ja konsoole peamiselt tänu eredatele nooruspõlve mälestustele. Samas, mõni ei suuda lihtsalt tunnistada, et tänapäeval ka häid videomänge tehakse ning Heroes 3 on ainus mäng, mis üldse kunagi mängimist väärib, eksole?

KOGUJA - HOARDER: Võidab see, kellel on surres rohkem asju ning netis on kõige kõvem vend see kellel on kõige rohkem mänge! Selle mänguri kogumikus on sadu, kui mitte tuhandeid mänge, mida ta on omale kokku krabanud, aga tõenäoliselt mängib ainult paari üksikut.

KARJUJA - SCREAMER: Ka naabrid on tema digitaalse käekäiguga kursis, sest mängimise juurde kuulub info edastamine vileregistrist death metaliku kurguhääleni. Mitmikmängude puhul ei pruugi olla kõige meeldivam võistkonnakaaslane või on just vastupidi kõige naljakam.

JUHUMÄNGUR - CASUAL GAMER: Igas sõpruskonnas on vähemalt üks, kes naudib aeg-ajalt mängimist lõdvestava tegevusena, kuid ei võta mänge liiga tõsiselt ega kuluta neile palju aega. Teinekord läbi õnne ja juhuse, on ikkagi parem kui algaja aga higide jaoks teine kõige suurem nuhtlus.