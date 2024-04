Sotsiaalpedagoog: vanemad võivad päeva jooksul pidevalt eKooli kontrollides lapses ärevushäiret tekitada

Mobiiltelefonide kasutamine vahetundides on õpilaste seas tavaks saanud, aga see on lisaks vähesele füüsilisele ja sotsiaalsele aktiivsusele kaasa toonud üha enam levima hakanud probleemi: lapsevanemad kontrollivad eKooli/Stuudiumit koolipäeva vältel. Nad kirjutavad lapsele suhtluskanali vahendusel koheselt, kui märkavad seal negatiivset hinnet, märkust või muud tähelepanekut. Küsivad lapselt selgitusi, kurvemal juhul pahandavad ja teavitavad last kaasnevatest tagajärgedest enne, kui koolipäev on lõppenud. See tekitab lapse jaoks äreva seisundi ülejäänud koolipäevaks, mil ei suudeta enam koolitundidele maksimaalselt keskenduda.