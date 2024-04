Naised, tähelepanu! Lekked ja vaagnaorgani allavaje võivad tekkida ka 20 aastat pärast sünnitust, aga seda saab ennetada

„Kui pärast sünnitust tekib uriinipidamatus, siis kahjuks on see tavaline sümptom, mida võib esineda igal kolmandal naisel. Aga tähtis on aru saada, et see pole kindlasti normaalne sünnituse tagajärg ja seda ei pea võtma paratamatusena,“ nendib vaagnapõhja füsioterapeut Triin Jeršov.