Pandeemia tõi kaasa vaktsiinihirmu. Perearst: haiguse läbipõdemine ei anna paremat immuunsust kui vaktsiin

„Mu laps sündis sügaval koroonaajal. Mulle tundub, et see võib-olla andis ka tõuke, miks ma oma last vaktsineerida ei lasknud,“ põhjendab Merilin. „See pealesurumine oli hirmutav ja hakkasin tutvusringkonnas küsima, kas nad on oma lapsed vaktsineerinud või ei. Seejärel hakkasin internetist-­foorumitest uurima ka tavapäraste vaktsiinide ja nende kõrval­mõjude kohta ning need tundusid hirmutavad. Peaaegu iga vaktsiini kõrvalmõjuks pakuti, et võib tekitada vähki, ja siis oli otsus lõplik: minu laps jääb vaktsiinidest ilma.“