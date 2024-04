PODCAST | Kolme lapse ema: kujutasin ette mõnusat ja rahumeelset aega lastega, sain hoopis ellujäämiskursuse

Seekordses taskuhäälingus on külas kolme lapse ema, Eesti Montessori Ühingu liige, sisulooja ja Edukoht huvikooli meeskonnajuht Madli-Mai Norma. Madli räägib avameelselt, kuidas 12. rasedusnädalal saabunud uudis, et perega on liitumas ühe lapse asemel kaksikud, vallandas tunnete laviini, mis viis vaimse tervise tasakaalust välja nii temas kui elukaaslases.